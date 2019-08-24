Ölü bulundu, eşi gözaltında Ardahan merkeze bağlı Küçüksütlüce Köyü'nde bir çocuk annesi Birgül K. (26) evlerinin yanındaki ahırda başından tabancayla vurularak ölmüş bulundu. Genç kadının ölümünün cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılırken jandarma eşi Oğuz K.'yi (35) gözaltına aldı.