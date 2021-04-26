Türkiye Ölü bulunduğu evde gizemli not: 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın'
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Ölü bulunduğu evde gizemli not: 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın'

Türkiye

Ölü bulunduğu evde gizemli not: 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın'

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Çiğdem Ö. (37), bir süredir kendisinden haber alamayınca eve gelen annesi tarafından ölü bulundu. Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 00:37 Son Güncelleme:
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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde oturan Çiğdem Ö.’den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.’yü hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiğdem Ö.’nün cenazesinin koronavirüs testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. Çiğdem Ö.’nün eşinden ayrı yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya) (DHA)

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