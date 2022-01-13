Türkiye Ölüm böyle geldi... Korkunç kaza kamerada

Ölüm böyle geldi... Korkunç kaza kamerada

Türkiye

Ölüm böyle geldi... Korkunç kaza kamerada

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

13 Ocak 2022, Perşembe 21:13 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre kaza, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde mesaisi bitip evine motosikletle dönen Enver Gül, bulvar üzerinde seyir halindeyken, o esnada aynı istikamette seyir halinde olan Tufan S. idaresindeki otomobil yolda kayarak Enver Gül’ün kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Enver Gül kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Enver Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil şoförü Tufan S. gözaltına alınırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


OSMANİYE (İHA)

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