Türkiye Ölüm direksiyon başında yakaladı!

Ölüm direksiyon başında yakaladı!

Türkiye

Ölüm direksiyon başında yakaladı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yağmur giderlerine çarpan aracında hayatını kaybetti.

27 Aralık 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, Gemlik ilçesi Serbest Bölge köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer Koru (61) idaresindeki 77 DC 124 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yağmur giderlerine çarptı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koru'nun nabzının atmadığını tespit etti. Hemen hastaneye sevk edilen Koru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koru'nun otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği ve bu yüzden kaza yaptığı öğrenildi.

BURSA (İHA)

İlgili Haberler
Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldıFeci kaza! Otomobil dere yatağına uçtu


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: 1575 personel alınacak