Türkiye Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Türkiye

Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kar yağışı nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki seyyar simit satıcısı 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 Ocak 2022, Salı 19:36 Son Güncelleme:
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Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D. (39) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil sürücüsü kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satıcısı 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol’a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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