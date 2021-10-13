Ölüm hesaplayıcı! Kaç yıl ömrünüz kaldığını hesaplıyor...

Bir sağlık sigortası programı olan Vitality ve RAND Europe araştırma enstitüsü tarafından tasarlanan 'Ölüm Hesaplayıcı' bireylerden günlük alışkanlıkları, mevcut sağlık durumları ve ilaçları hakkında bir dizi soruyu yanıtlamalarını istedikten sonra kişiye özel bir analiz çıkarıyor.

ÖLÜM TARİHİ, SAĞLIKLI YAŞAM SÜRESİ, YAKALANABİLECEKLERİ HASTALIKLAR...

Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ÖNERİLER DE VERİYOR

Telegraph Gazetesi'nde yer alan habere göre, sağlık sigortacılarının kullanması beklenen hesaplayıcı, hastalıkları önlemek ve yaşam beklentisini artırmak için alınabilecek en iyi önlemleri de kişisel olarak öneriyor.

Sağlık uzmanları, algoritmalarının ilk kez belirli adımların etkisini tahmin edebildiğine dikkat çekerek, sağlıklı bir hayat için günlük 20 dakikalık bir koşunun yeterli olduğunu açıkladı.

EXTRA 10 YILLIK YAŞAM

Ölüm hesaplayıcı, Diyet ve egzersizin fazladan on yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Model, küçük değişikliklerin bile insan yaşamında önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

20 DAKİKA YOĞUN EGZERSİZ FAZLADAN BİR YIL KAZANDIRIYOR

Vitality'nin uzmanları, sağlıksız ve hareketsiz 30 yaşındaki bir erkeğin, günde 20 dakika yoğun egzersiz yaparak “sağlık süresini” 18 ay artırabileceğini ve diyetini iyileştirerek fazladan bir yıl kazanabileceğini söyledi.

Algoritma, benzer bir yaşam tarzına ve yüksek tansiyona sahip aynı yaştaki bir kadının benzer değişikliklerden dört yıllık bir artış elde edebileceğini öne sürüyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN HALKA AÇILACAK

Hesap makinesi Salı gününden itibaren iki hafta boyunca halka açık olacak, ancak gelecekte sağlık planının üyeleriyle sınırlı olması muhtemel. (Hürriyet)



