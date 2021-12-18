Türkiye Ölüm imalatı! Orjinal gibi şişeliyorlar, ölü sayısı 47'ye yükseldi

Ölüm imalatı! Orjinal gibi şişeliyorlar, ölü sayısı 47'ye yükseldi

Türkiye

Ölüm imalatı! Orjinal gibi şişeliyorlar, ölü sayısı 47'ye yükseldi

Yılbaşı öncesi piyasaya verilen sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 47’ye yükseldi. 40 kişi de hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Polis ve jandarma ekipleri Türkiye’nin her tarafında merdivenaltı içki imalathanelerine baskın üzerine baskın yapıyor. Ancak ölüm saçan şişeler yayılmaya devam ediyor.

18 Aralık 2021, Cumartesi 08:03 Son Güncelleme:
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Sahte içkiden en fazla ölüm İstanbul’da meydana geldi. İstanbul Valiliği, 11’i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5’i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. Gaziantep, Sivas, Kahramanmaraş, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli, Zonguldak, Antalya, Ankara ve Muğla’da da 25 kişi sahte içki nedeniyle can verdi.


BİNLERCE LİTRE

Polis ve jandarmanın önceki gün 81 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı. Bu içkiler yakalanmasaydı, yılbaşı öncesi piyasaya sürülecekti. Metil alkolden yapılan sahte içkinin sadece birkaç yudumu bile ya kör ediyor ya da içen kişinin hayatına mal oluyor.

Burası Avcılar’da polisin operasyon düzenlediği bir sahte içki imalathanesi. Sadece burada 7 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi. Ölüm tacirleri ürettikleri sahte içkileri orjinalmiş gibi şişeliyor. Sonra da piyasaya veriyor. Sahte içkiyi kullananları ise acı bir son bekliyor. Sivas’ta sahte içkiden ölen Cevdet Aydın’ın cenazesi morgdan böyle çıkarıldı.

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