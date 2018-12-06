Ölüm korkusundan evine dönemeyen işçi, sığınma evine yerleştirildi

Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz'ün yaklaşık 1 ay önce işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Korkan Cüneyt Açıkgöz, parayı vermek zorunda kaldı.

Ancak İzzet Y. ve Yiğit Ö. bu tarihten sonra sürekli işçinin, yolunu kesip para istemeye başladı. Açıkgöz de adliyeye giderek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö. serbest kalır kalmaz da kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evine geldi. İkili zili çaldı, yanıt alamayınca da kapıyı kırarak eve girip Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü. Bu kişilerin yine paralarını alarak kaçtığını öne süren Açıkgöz, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşabildi.

'EVİME DÖNEMİYORUM'

Cüneyt Açıkgöz, 2 şüpheliden Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Menderes Kaymakamlığı'ndan da yardım isteyen Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

Olayın gerçekleştiği tarihten bu yana öldürülme korkusuyla evine gidemediğini söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Burnumda, kolumda ve vücudumun çeşitli yerlerinde ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm. Beni bu hale getirenler günlerdir elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Kaç haftadır evime gidemiyorum. Artık işime dönmem gerekiyor, çalışmak zorunda olduğum için önümüzdeki günlerde mecburen dönüp işbaşı yapacağım. Adalet istiyorum" diye konuştu.



