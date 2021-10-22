Türkiye Ölüm, liseli Yasin'i voleybol oynarken yakaladı

Ölüm, liseli Yasin'i voleybol oynarken yakaladı

Türkiye

Ölüm, liseli Yasin'i voleybol oynarken yakaladı

Nevşehir’de, 12’nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22 Ekim 2021, Cuma 22:04 Son Güncelleme:
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Kentteki özel bir kolejde eğitim gören 12’nci sınıf öğrenicisi Yasin Özcan, iddiaya göre, dün arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yasin Özcan’ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yasin Özcan’ın ailesi, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Gülşehir asri mezarlıkta toprağa verildi.

DHA

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