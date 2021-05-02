Türkiye Ölüm saçtı! Söyledikleri ile dehşete düşürdü: 'Bu alemde kral benim'

Ölüm saçtı! Söyledikleri ile dehşete düşürdü: 'Bu alemde kral benim'

Türkiye

Ölüm saçtı! Söyledikleri ile dehşete düşürdü: 'Bu alemde kral benim'

Konya'da Halil G. (21), belirlenemeyen nedenle tartıştığı kuzeni Serkan Kaya'yı (26), sonra da başka mahallede oturan yengesi Makbule G.'yi (27) bıçakla yaraladı. Yaralılardan Serkan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Halil G., 'Bu alemde kral varsa o da benim' dedi.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
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Olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Halil G., önce Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Halil G. olayın ardından oturdukları Tatlıcak Mahallesi'ne geldi. Burada da tartıştığı yengesi Makbule G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Serkan Kaya ve Makbule G., ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. 

'BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM' 

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, 'Bu alemde kral varsa o da benim' dedi. 

Salih BÜYÜKSAMANCI/DHA

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