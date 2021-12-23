Ölümcül aşk sözü!

İngiliz Barbara Taylor Bradford (88) ile Robert Bradford çifti, 20’li yaşlarında tanıştı. Aşık olup evlendiler. Gazeteci olan Barbara, yazar olmaya karar verdi. 1979’da çıkan kitabı ‘A Woman of Substance’ dünya çapında 30 milyon sattı. Çok satan 35 kitap yazan Barbara’nın en büyük destekçisi film prodüktörü eşi Robert oldu. Çok isteseler de çocukları olmayan çift, 56 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Ta ki Robert felç geçirene kadar. Robert komaya girdi. Yaşam destek ünitesine bağlandı. Doktorlar 94 yaşındaki Robert’ın şuurunun bir daha gelmeyeceğini söyledi.

BİR HAFTA MÜHLET

Robert ilk üç gün elini sıkan Barbara’nın elini sıkarak ‘yaşam belirtisi’ gösterdi. Ancak diğer günlerde hiçbir tepki vermedi. Barbara ile Robert sözleşmişti. Robert, bir gün makinelere bağlanması gerekirse eşinden bir hafta sonra fişini çektirmesini istemişti. Barbara da Robert’ın bir hafta boyunca işaret vermesini bekledi. Ancak yedinci gün, sözünü yerine getirdi ve fişini çektirdi. Barbara, “56 yıllık evliliğimizi birbirimize verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için mutlulukla sürdürebildik. Bu sözü tutmasaydım aşkımızın hiçbir anlamı olmazdı” dedi.

Robert’ın şuuru yerindeyken eşi Barbara’ya son sözleri ‘Seni seviyorum’ oldu.