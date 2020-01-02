Ölümcül gıda zehirlenmelerinden korunmanıza yardımcı olacak ipuçları

Yiyeceklerin içinde kendine kolayca yer edinebilen ve insan vücuduna girdiği andan itibaren ölümcül rahatsızlıklara yol açan “gıda bakterisi” hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

Gıda bakterisi, 2015'ten beri Avrupa çapında dokuz ölüme neden oldu ve potansiyel olarak ölümcül kimyasallar içerebileceği için şu anda Lidl, İzlanda, Sainsbury's, Tesco ve Waitrose'dan derin donduruculara konulmak üzere hazırlanmış tam 43 çeşit dondurulmuş karışık sebze ve mısır ürünü insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle geri çağırılıyor.

Dondurucunuzda bu sebzelerden herhangi birine sahipseniz, Gıda Standartları Ajansı'nın tavsiyesi onları hemen dışarı atmaktır. Eğer hala bu çiğ sebzeleri dolabınızda saklı tutuyorsanız, onları şu saatten sonra sağlığınıza karşı olumsuz bir etkide bulunmaması için nasıl en iyi şekilde muhafaza edebileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor.

“Dondurulmuş gıdaları yalnızca dondurucuya girmeden önce ve sonra değil, aynı zamanda içerideyken de iyi muhafaza etmelisiniz”, diyor konu hakkında 35 yıllık deneyime sahip ünlü bir hijyen doktoru olan Lisa Ackerley.





İşte şimdi, dondurucunuzun sizi hasta etmesini önlemek için Ackerley’den önemli beş tüyo:

1. Dondurulmuş sebzeleri kesinlikle pişirmeden tüketmeyin

Dondurulmuş sebzelerin birçoğu süpermarket paketi ile kaplıdır ve bu paketlerin üzerinde genellikle bu çiğ yiyeceklerin pişirilerek yenmesi gerektiği yazılıdır. Bu durumda yapacağınız ilk şey, süpermarketlerden aldığınız sebzelerin ambalajlarını iyice incelemek ve üzerinde yazan talimatları uygulamak. Mevcut “listeria salgını” (gıda zehirlenmesi) durumunda, hastalığın nedenini ilk olarak buzluktan çıkartıp tükettiğiniz salata ve sandviçlerde ya da eritilmiş mısırlarda arayın. Bu gıdalar eğer pişirilmiş olsaydı, bahsi geçen bakteri yüksek ateş ile birlikte hızlıca öldürülmüş olurdu ve sağlığınızda herhangi kötü bir etki yaratmazdı.

“Etiketi kontrol etmek ve yiyecek o çiğ haliyle yenmeye hazır değilse bu durumun sağlık için tehlikeli olabileceğinin farkında olmak çok önemlidir” diyor Dr. Ackerley.





Ayrıca bazı dondurulmuş meyvelerin pişirilmesi gerektiğini duyduğunuzda da şaşırabilirsiniz. Ancak sağlığınızı korumak için bu gerekiyor.





2. Dondurucuya yerleştirdiğiniz gıdaların akıbetinden emin olun

Zararlı bakteriler dondurucu sıcaklıklarda nadiren büyür, ancak yiyecekleri derin dondurucuya yerleştirmeden önce bu durumu önleyebilirsiniz.





Yiyecekleri donduruyorsanız, ilk olarak pişirme yönteminize özen gösterin.





Dr. Ackerley, eğer yiyecek mevcut olabilecek herhangi bir bakterinin aktivitesini askıya alacak kadar soğuk olmayan (5°C'nin altında) bir sıcaklıkta çok uzun süre asılı kalırsa, ancak o zaman onları öldürecek kadar (70°C'nin üzerinde) yüksek seviyelere çıkabilir.





Böyle bir yiyeceği bir süre dışarda beklettikten sonra dondurucuya koyarsanız, bakteriler ölmez. Aksine, büyümeye her zamankinden daha hazır hale gelir ve artık bu durum sizin için yeni hastalıkların habercisidir!





Bu duruma en iyi çözüm ise, gıdalarınızı dondurucuya koymadan önce buzdolabı sıcaklığını düşürmek ve daha hızlı soğutmak için büyük sıcak yiyecek gruplarını daha küçük yiyeceklere bölmektir.





3. Donmuş yiyecekleri çözdürün





Bu yöntem uzun sürer, ancak donmuş yiyecekleri çözdürmek özellikle et gibi büyük yiyecekler için oldukça önemlidir. Fakat çiğ etin çözülmesinin buzdolabınızdaki hazır yiyecekleri kirletmemesine dikkat edin.





Ancak oda sıcaklığındaki bir tezgahta, bundan önce bakterilerin kontrolden çıkmasına izin verecek kadar ısınan yiyecek parçalarını hiç düşünmeden çöpe atabilirsiniz.





Özellikle bütün tavuk ve hindiler için çalışan bir başka yöntem de onları suya batırmak ve suyu soğutmak için suya buz küpleri eklemektir. Buzlar eridiğinde suyun sıcaklığı etkilenmiş olur. Bu noktada, kümes hayvanları tamamen çözülene kadar biraz daha ekleyin.





Mikrodalgadaki yiyeceklerin daha küçük kısımlarını da eritmek mümkündür, ancak bunu yaparsanız, her zaman çözüldükten hemen sonra herhangi bir hastalığa yakalanmamak için yemeği hızlıca pişirip yemek durumunda kalırsınız.





4. Özenle muhafaza edin

Buz küpleri donmuş et, tavuk ya da balık ile suyun içinde harmanlanıyorsa, dondurucu paketleme becerileriniz bir revizyona ihtiyaç duyar.

“Tıpkı buzdolabında olduğu gibi et, balık ve kümes hayvanları dondurucunun ayrı bir alanında tutulmalıdır. Tüm bunlar için en ideal olan taraf ise derin dondurucunun alt rafıdır.

Böylece ambalajdaki kontaminasyon, yemeye hazır yiyeceklere bulaşamaz” diyor, Dr. Ackerley.





5. Ambalajlarını sıkıca kapatın

Dondurulmuş yiyeceklerinizi dondurucu torbalara sıkıca sarmak, onu güvende tutmak için iyi bir yol kat edecektir.





Çiğ yiyeceklerin bulunduğu sarılı paketlerin hava geçirmez olması, yiyeceklerin tadını da ayrıca etkiler. Eğer yiyeceklerin - özellikle etin - yüzeyine hava girerse, bu durum yiyecek üzerinde kuru ve katı lezzetler geliştirebilen dondurucu yanıklarına neden olabilir.





“Yapışkan film yerine uygun dondurucu torbaları kullanın” diyerek ekliyor, Dr Ackerley: “Özel dondurucu ambalajlar çoğundan daha sağlam ve parçalanma olasılıkları daha düşük.”





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