Ölümcül güzellik

Günlerden bir gün, suda çırpınan bir Akrep gören bir keşiş, onu kurtarmak için hemen suya atlamış. Dikkatle, Akrebi parmaklarıyla almış, tam yere indirecekken Akrep elini sokmuş. Keşiş acı içinde elini geri çekmiş ve Akrep tekrar suya düşmüş. Keşiş ne olduğunu anlayınca suya geri dönmüş ve Akrebi bir kez daha eline almış. Ama tam yere indirmek üzereyken, yine Akrep tarafından sokulmuş. Bu sahne, keşiş sonunda Akrep'i kurtarana kadar birkaç kez tekrarlanmış. O sırada bu olaya şahit olan bir çocuk keşişe sormuş "Affedersiniz. Neden o Akrep'i kurtarmaya çalışıyorsunuz? Onu her kurtarmaya çalıştığınızda canınızı yakıyor.” Keşiş, "Sevgili oğlum, beni ıslatmak nasıl suyun doğasıysa, Akrebin doğası da budur. Ve nasıl Akrep'in doğasında sokmak varsa kurtarmak da benim doğamda vardır." (anonim hikâye)

Güzellik Kraliçesi ve Tutkulu Akrep

Güzellik gezegeni Venüs, 10 Eylül Cuma gecesi Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs’ün romantik ve naif enerjisi, Akrep’in dürtüsel, aşırı sahiplenen, saplantılı havasıyla uyum sağlayamaz. Yoğun tutkuların yaşandığı bu burçta zararda olan Venüs, olumsuz yönlerini ön plana çıkarma eğilimindedir. Aşk ve güzellik gezegeninin bu fırtınalı denizdeki seyahatinde çekicilik, cazibe ve cinsellik, romantizm ve saf güzelliğin önüne geçer.

Kıpkırmızı rujlar, kırmızı–bordo–siyah ojeler, hacimli maskaralar, vücuda ışıltı katan kremler, baharatlı parfümler tutkuyu kamçılayarak bu döneme imza atacak. Venüs Terazideyken romantik ve doğal bir görünüm tercih ederken, artık Akrep havasına bürünüp cazibemizi gözler önüne sermeyi isteyeceğiz.

Cinsel Estetik

Medikal Astrolojide Akrep cinsel organları yönetir. Estetik sever gezegen Venüs’ün 7 Ekim tarihine kadar sürecek olan Akrep burcu yolculuğunda özel bölgelere yapılan estetik işlemler için uygun dönemde olacağız. Vajinal estetik operasyonları, özel bölgelere uygulanan renk açıcı, sıkılaştırıcı, nemlendirici bakım krem uygulamaları, lazer epilasyon işlemleri için ideal dönem… Ayrıca şu günlerde özel bölge intim temizleyiciler ve koku düzenleyicileri de düzenli kullanmaya başlayabiliriz.

Başak’ta Yeniay

7 Eylül Salı günü Başak burcunda bir yeniay meydana gelecek. Boğa burcundaki Uranüs ile tam üçgen açı yapacak olan bu yeniay, sıra dışı güzellikleri ve sürprizleri de hayatımıza getirebilir. Başak sağlık, Boğa beslenme konularıyla çok ilgilidir. Toprak elementindeki uyumlu açı eşliğinde gerçekleşen bu yeniayla birlikte sağlıklı beslenmeye başlayabilir, beslenme düzenimizi büyük ölçüde değiştirebiliriz. Yeni takviye edici gıda kürlerine de başlamak için ideal! Bu dönem vejetaryen ve vegan yaşama geçiş de artabilir. Ayrıca bu konsepte sahip restoran ve kafelerin sayısında da artış yaşanabilir, mevcut mekânlar da menülerine hayvan dostu gıdalar ekleyebilir.

Yeniay sağlık, güzellik ve bereket getirsin!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.