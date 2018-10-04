ABD’nin Idaho eyaletinde ölümcül bir hastalığa yakalanan 53 yaşındaki adamın sayılı günleri kalmıştı. Hasta, doktorlara organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bu karar tüm hastane personelini çok etkiledi.

ÖNCE VEDALAŞTI, SONRA ÖLDÜ

Hastane personeli, hasta için ‘saygı’ töreni düzenledi. Donör bulamadığı için ölümü bekleyen pek çok kişiye hayat verecek olan hasta, sedyesi üzerinde koridorlarda kendisine saygı duruşunda teşekkür eden personelle vedalaştıktan kısa süre sonra da öldü.