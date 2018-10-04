Ölümcül hastalığa yakalanan adam organlarını bağışladı, personel saygı duruşunda uğurladı
Amerika'nın İdaho eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki adam ölümcül bir hastalığa yakalandı ve ölümüne günler kala organlarını bağışladı. Hastane personeli de hasta için ‘saygı’ töreni düzenledi
ABD’nin Idaho eyaletinde ölümcül bir hastalığa yakalanan 53 yaşındaki adamın sayılı günleri kalmıştı. Hasta, doktorlara organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bu karar tüm hastane personelini çok etkiledi.
ÖNCE VEDALAŞTI, SONRA ÖLDÜ
Hastane personeli, hasta için ‘saygı’ töreni düzenledi. Donör bulamadığı için ölümü bekleyen pek çok kişiye hayat verecek olan hasta, sedyesi üzerinde koridorlarda kendisine saygı duruşunda teşekkür eden personelle vedalaştıktan kısa süre sonra da öldü.