Ölümcül kan pıhtılaşması nasıl önlenir?

Kanser, kalp hastalığı, enflamatuar bağırsak hastalığı ve kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları dahil olmak üzere bazı hastalıklar DVT riskini artırır. Ancak bu koşullar olmadan da herkes için kan pıhtılaşması söz konusudur. Bu yüzden besinlerin DVT oluşumunda oynadığı rolün farkında olmak çok önemlidir.

Neyse ki, erken teşhis halinde DVT tedavi edilebilir. Ama neden risk alalım ki? Üstelik sadece birbirinden lezzetli besinler tüketerek bu durumun önüne geçebilecekken!

İşte, sizler için derlediğimiz ölümcül kan pıhtılaşmasını önleyebilecek 7 birbirinden güzel besin:

Su

Kanınız, vücudunuzdaki yeterli su miktarı karşılanamadığında kalınlaşır, bu da kanda pıhtılaşma riskini artırır. Her ne kadar uzmanlar son zamanlarda her gün en az 6 ila 8 bardak su içmenin alışılagelmişliği konusunda şüphe duysalar da, günde en az önerilen bardak sayısı kadar su içmek sizi rahatlatabilir.

Yeterli su alıp almadığınızı kontrol etmenin bir başka yolu da idrarınızın rengine bakmaktır. Çişiniz, açık sarı veya neredeyse berrak olmalıdır. Turuncu veya kahverengi renkteyse, DVT riskinizi azaltmak için yeterli düzeyde su almıyorsunuz anlamına gelir.

Kivi

Ağırlıklı olarak meyve ve sebzelerle beslenmek, DVT'nin önlenmesi de dahil olmak üzere genel sağlık için önemlidir. Bununla birlikte Norveç'teki Oslo Üniversitesi'nden araştırmacılar, kivi meyvesinin tehlikeli pıhtıları yüksek oranda önlediğini öne sürüyor. Çalışmaları sonucu, her gün 2-3 adet kivi yiyen insanların, kan pıhtılaşma mekanizması olan hiçbir trombosit aktivasyonuna sahip olmadıkları anlaşıldı.

Düşük trombosit aktivasyonu, düşük kan pıhtısı riski anlamına gelir ve kivi, kolesterol seviyelerini de düşürür. Ancak kivi sevmiyorsanız endişelenmeyin. Kan pıhtılaşmasını önleyen salisilatlar içeren diğer meyveler arasında portakal, çilek, yaban mersini, kızılcık, üzüm, kuru üzüm ve kuru erik de bulunuyor!





Baharat

DVT riskinizi azaltmanın en kolay ve en lezzetli yollarından biri bol sarımsak tüketmektir. Eski Mısırlılar, sarımsağı ilaç olarak kullanıyorlardı.

Sarımsak, keskin tadı ve kokusu ile birlikte farklı kan inceltme yeteneklerine sahiptir.

Elbette sadece sarımsak değil. Salisilatlarda yüksek olan diğer otlar ve baharatlar kekik, köri, zerdeçal, acı, kırmızı biber, meyan kökü, nane ve zencefili içerir. Bu yüzden, sağlıklı bir beslenme için yemeklerinize mutlaka baharat katın.





Zeytinyağı

Zeytinyağı, kan pıhtısı gelişme riski de dahil olmak üzere genel kardiyovasküler (kalp ve damar) sağlık için bitkisel yağlardan çok daha sağlıklıdır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi, sızma zeytinyağında kan pıhtılarını önleyebilen ve kandaki birkaç maddenin seviyesini düşürebilen fenoller (antiseptikler) olduğu sonucuna vardı.





Fındık ve kepekli tahıllar

Hem fındık hem de kepekli tahıllar, doğal bir kan inceltici olan E vitamini açısından zengindir. Çalışmalar, daha fazla E vitamini tüketmenin sadece pıhtı geliştirme riskini azaltmakla kalmayıp, DVT deneyimi olan kişilerin daha fazla pıhtı geliştirmesini de engelleyebileceğini göstermektedir.

Ayrıca yulaf, buğday ve mercimek gibi bütün tahıllar da E vitamini bakımından zengindir.





Balık ve keten tohumu

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, kanın incelmesine ve hem pıhtıların hem de felçlerin önlenmesine yardımcı olur. Çalışmalar, öğünlerinize her gün 1.8 gram ek omega-3 yağ asidi eklemenin kan akışınızı önemli ölçüde iyileştirebileceğini, ayrıca arterlerinizin kalınlığını azaltabileceğini göstermiştir.

Bilinen en iyi omega-3 kaynağı balıktır. Özellikle somon, ringa balığı, uskumru, alabalık ve hamsi çok faydalıdır. Ancak elbette balık sevmeyen insanlar için ek bitki kaynakları da vardır; keten tohumu ve ayçiçeği tohumları balık kadar zengin kaynaklardandır.





Kırmızı şarap ve üzüm suyu

Akşam içeceğiniz bir kadeh şarap, kan pıhtılarının gelişmesini önlemeye yardımcı olabilir. Kırmızı şarap ek fayda sağlar çünkü trombosit üretimini kontrol ederek pıhtıları önleyen yüksek seviyede flavonoidlerfden içerir. Eğer alkol içmiyorsanız, kırmızı üzüm suyu da faydalıdır.

Alkol, genel olarak güçlü bir kan incelticidir. Trombosit agregasyonunu ve fibrinojen seviyelerini (fibrinojen bir kan pıhtısıdır) azaltarak aynı zamanda pıhtıları çözen süreç olan fibrinolizi artırarak işe yarar görünmektedir.





Hayatınızdan trans yağı çıkarın

Kan pıhtısı ve tehlikeli DVT riskini azaltmak için öğünlerinize eklenmesi gereken gıdalar hakkında çok konuştuk. Listeyi baştan sona uygulamak çok zor olmasa da, sağlık söz konusu olduğunda elbette hiçbir şey tamamen kolay değildir. Örneğin, vücudunuza doymuş ve trans yağ alımını azaltmaya dikkat etmelisiniz.

Doymuş yağ, vücuttaki iltihabı arttırır ve bu durum, kanınızın serbestçe akmasını zorlaştırır. Bu nedenle, tam yağlı süt ürünlerini, yağlı et parçalarını ve abur cuburlu atıştırmalıkları tuzlu ve tatlı olarak ölçeklendirmek önemlidir. Paketlenmiş gıdalarda şok edici miktarda doymuş yağ bulunur, bu yüzden marketlerde ürün etiketlerini okuduğunuzdan emin olun.

İyi haber şu ki, tavsiye edilen otlar ve baharatlarla yemeğinizin lezzetini artırdığınızda, daha fazla su içip bol miktarda meyve ve yemenin tadını çıkardığınızda, günlük diyetinizden daha memnun kalacaksınız ve yağlı şeyleri tüketmek için daha az istekli olacaksınız.

Son olarak, DVT için en büyük risklerden biri yerleşik bir yaşam tarzıdır, bu yüzden spor salonuna gidecek vakit bulamıyorsanız bile her gün yeterince hareket ettiğinizden emin olun.

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