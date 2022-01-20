Ölümden saniyelerle kurtuldular! O anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy yerleşkesinde bulunan bir binada meydana geldi. Günlerdir etkili olan kar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığının 75 santimetreye ulaştığı Bolu'da, bir binanın çatısında bulunan kar kütleleri düşmeye başladı.

Bu sırada binanın altında bulunan 2 kişi, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve 2 kişinin kurtulma anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.





Murat KÜÇÜK/BOLU(DHA)-İHA



