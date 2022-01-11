Ölüme 6 saniyelik çalım

ABD’nin Los Angeles kentinde filmleri aratmayan bir mucize yaşandı. Cessna 172 model hafif uçak kullanan pilot, öğleden sonra havalandı. Kısa süre içinde teknik arıza nedeniyle demiryollarına acil iniş yaptı. İnerken yaşadığı sarsıntıda yaralandı. Pilotun yardımına trafik polisleri koştu. 20 dakika sonra uçaktan yaralı çıkarılan pilot rayların kenarına alındı.









HERKESİN DURUMU İYİ

Bu anın üzerinden tam altı saniye geçmişti ki rayların üzerindeki uçağa hızlı tren çarptı. Uçağın parçaları etrafa saçıldı. Filmleri aratmayan bu olay polisin vücut kamerasıyla anbean kaydedildi. Kaza sırasında hızlı tren yolcularından etkilenen olmadı. Olaya tanıklık edenlerden birine uçağın fırlayan enkaz parçası çarptı. Yüzünden yaralanan pilotun durumu iyi.