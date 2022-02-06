Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan 23 bin 676 kaçak göçmenden 15 bin 794’ü Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip havası indirilen lastik botlarla ölüme gönderildi...

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in Dikili ilçesinden Midilli'ye, İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden Sakız Adası'na, Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos'a, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanköy ve Farmakosini adalarına ya da Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yakalanan göçmenler, Yunan askerlerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Yunanistan unsurları, değerli eşyalarını aldıkları kaçak göçmenleri lastik bot, can salı ya da motorlarını söktükleri teknelerle Türk karasularına geri itiyor.









2021'DE 23 BİN 676 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında gerçekleşen 848 olayda, 23 bin 676 kaçak göçmeni umut yolculuğunda yakaladı. 2021 yılında toplam 15 göçmen öldü, ayrıca 113 organizatör ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre; 2021 yılında 619 geri itme vakası gerçekleşti. Ege ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla geçmeye çalışan 15 bin 794 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk sularına geri itildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri birçok göçmeni sağ kurtarırken, geçen yıl 11 göçmen öldü.

DEMİR SOPAYLA BATIŞMAYA ÇALIŞTI

Tepki çeken geri itme olaylarından biri 2020 yılının mart ayında Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşandı. Sahil Güvenlik botundaki Yunan askeri, demir sopayla göçmenlerin botunu batırmaya çalışırken görüntülendi. Ölüme terk edilen kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Edirne’nin İpsala ilçesinde ise iki gün önce Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen göçmenlerin 19’u öldü.



