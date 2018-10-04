Ölüme terk edilmişti, görme engellilere rehber oldu

ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Van Özalp’taki çöp toplama alanında temizlik ekipleri 26 Temmuz’da çuvala sarılmış ve telle bağlanmış bir köpek buldu. Ölmek üzere olan köpek veterinere götürülüp tedavi altına alındı. Tedavisi bitince Van Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz yaşam Akademisi’ne götürüldü. Dost herkesten korkuyordu. Ama daha sonra tam bir ‘dost’ gibi davranmaya başladı.

Dost 26 Temmuz’da böyle bulundu.

GÖRMEYENLERİN GÖZÜ OLDU

Engelsiz yaşam Akademisi görevlileri, dostça davranışlarından esinlenip ‘Dost’ adını verdiği köpeği görme engelliler için rehber olarak eğitti. Şimdi akademinin parkında gezintiye çıkan görme engelliler yanlarına Dost’u alıyor. Akademi Müdürü Ömer Durmiş, “Dost, görme engellilerin gözü oldu. Buraya gelenleri güvenli şekilde gezdirip sonra bize getiriyor” dedi.

DOSTLAR VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTAR

ŞİMDİ SIRA BİZDE

Hayvan hakları ihlaline ilişkin suçlarda para cezasını artıran, hayvanlara eziyet edenlere, tecavüz edenlere ve öldürenlere hapis cezası getiren kanun teklifi TBMM’de bekliyor. Tüm partiler seçim beyannamesinde bu kanunun çıkması sözünü verdi. Hayvan dostlarımız bu sözün tutulmasını bekliyor.