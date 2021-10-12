Olumlama nedir, nasıl yapılır? Bilinçaltı olumlama ne işe yarar?

Olumlama en net ve kısa tanımı ile gerçekliği beyne öğretmek ve bilinçaltında yapıcı ve yeni bir düşünce meydana getirmektir.

İstenilen şeyin olmamasının nedenleri arasında en büyük etkenlerden biri ego olarak bilinir. Pozitiflik ile bu egoyu kırmak, negatifliğin yerini olumlu düşüncelere bırakması olumlama olarak tanımlanır.

OLUMLAMA NEDİR?

Olumlama, belirli bir düşünce biçiminin beyne öğretilmesi amacıyla bilince ve bilinçaltına yönelik hazırlanan, kişinin yaşama ve olaylara bakış açısını pozitif yönde değiştirmeyi hedefleyen pozitif ve tekrar eden telkinlerdir.

Olumlamalarda, tekrar eden telkinlerin bir süre sonra düşünceleri değiştirmesi, düşüncelerinde hareketleri olumlu yönde değiştirmesi beklenir.

Hayatın şekil almasında rol oynayan en önemli faktör düşünce, duygu ve davranışlar olarak bilinir. Duygular ifade edileceği zaman kullanılan kelimeler hayatın gidişatını belirleyen noktalar olarak bilinir. Bu düşünceleri olumlu yönde kullanmak kişinin kendi tercihidir ve bunu olumlu bir yöne çevirdiği zaman hayatında olumlu durumları ya da olayların da farkına varacaktır. Çoğu kişi hayatta mutlu olmak ve bunu bu şekilde sürdürmek ister. İnsan her zaman mutlu ve pozitif olamasa da olayları sakin ele alıp farklı bir bakış açısı ile bakabilir. Olaylara bakış açısı, kişinin hayata bakış açısını da temsil eder. Hayatına vereceği şekil, izleyeceği yol da buna göre belirlenir.

Olumlama bu sebepten dolayı çok önemli bir konudur. Kişinin hayatını çok önemli seviyede değiştirebilir. Bir iş ters gittiğinde bırakmak değil, o ruh haline bürünmeden pozitif bir yaklaşım ile olaya bakılmalıdır.





OLUMLAMA NASIL YAPILIR?

Olayların iyi yönlerine odaklanmak ya da durumlara pozitif bakmak hayata yeni bir soluk kazandıran etkenler olarak bilinir. Olumsuzluklardan uzak kalındığı zaman kişinin hayatında olumlu olaylar da beraberinde gelir. Olumlara yapmak ya da pozitif bakmak çok zor olmayan bir tür davranış modeli olup çaba gösteren kişilerin bunu kazanması mümkündür. Olumlama yapmak isteyen bir kişi, bunu ilk önce kabullenmeli ve bu durumu içselleştirmelidir. Ne istediğinden emin bir şekilde hareket eden biri bu işlemi kolay bir şekilde başarır. Pozitif düşünce ya da duygular akla geldiği zaman mutsuzluk yani olumsuz düşüncelerin uzaklaştırılması gerekir. Olumlu düşünmek, hayata olumlu bakmak kısa bir sürede kazanılabilen bir özellik değildir. Günlük hayatın içerisinde olacak bir davranış biçimi olduğu için aniden kişi hayatına dahil olamaz. Günlük hayata uygun bir şekilde uyarlanması gerekir. Olumsuz durumlarda olumlu düşünebilmek kişinin gayreti ile elde edilir.

Olumlama yaşamın her alanında uygulamanız gereken bir bakış açısıdır. Bununla birlikte bazı olumlama cümleleri sizi motive eder ve bilinçaltınıza yer eder.

Psikologlar ve uzmanlar tarafından hazırlanan olumlama cümlelerinden yararlanabilirsiniz.

Kendinize özel olumlama kalıpları hazırlayabilirsiniz

Bunun için kendinizi değiştirmek istediğiniz konu başlıklarını seçin

Olumlama cümlelerinde en önemli koşul negatif söylemlere yer vermemek ve geniş zaman ya da şimdiki zaman kipi kullanmaktır. Örneğin "Ben sinirli biri değilim" yerine "ben sakin ve sabırlı bir insanım" cümlesi sık sık tekrar edilerek olumlama olarak kullanılabilir.

BİLİNÇALTI OLUMLAMA NE İŞE YARAR?

Olumlu düşünmenin etkisi çok büyüktür. Bununla beraber gelen olumlu etkiler görülmektedir. Olumlamanın sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Stresi azaltmaya yardımcı olur. Stres artış gösterdiği zaman pozitif düşünme devreye girer ve problem çözme becerisi gelişme gösterir. Bu sebepten dolayı olumlama kötü hissedilen durumlarda daha fazla kendini gösterebilir. Güne daha pozitif ve enerjik başlamaya fayda sağlar. Gün başlangıcı kötü olsa da, sabahları yapılan olumlamalar günün iyi geçmesine, enerji yükselmesine fayda sağlamaktadır. Günün dinamik ve çok daha zinde geçmesine fayda sağlar. Farkındalığın gelişmesinde yararı vardır. Düşünce süreçleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamaktadır. Farkındalık meydana geldikçe olumsuz düşünceye karşı meydan okuma gücü de artış gösterir. Öz bilginin de gelişmesine fayda sağlayan bu durum hayattaki asıl amacı anlamaya imkan tanımaktadır. Olaylar çok kötü olsa da, çok farklı gelişse de durumun olumlu taraflarını görmede fayda sağlar. Bakış açısını geliştirmesinin yanı sıra mutluluk seviyesini de arttırdığı bilinir. İlişkilerin daha sağlıklı ve kuvvetli olarak kurulduğu da görülür. Sağlık açısından bakıldığı zaman ise olumlama stresi ve siniri en az seviyeye indirmeye fayda sağlar. Hastalıkların çoğunluklu olarak duygu ve düşüncelere bağlı olarak meydana geldiği bilinen bir gerçektir. İyimser kişilerde bu durum daha pozitif ve hastalıklardan daha uzak bir hayat sürdürmeye fayda sağlar. Bununla ilgili bir bilimsel kanıt olmamakla birlikte olumlama cümleleri kullanmanın kişinin kendi iç dünyasını iyileştirmesinin yanı sıra çevresini ve yaşamını da etkilediğine inanan insanlar vardır.

OLUMLAMALAR

Psikolog Dr. Carmen Harra tarafından hazırlanmış bazı olumlamalar şu şekilde;

Bugün enerji ve neşe ile dolup taşıyorum.

Vücudum sağlıklı; aklım parlak; ruhum sakin.

Düşüncelerim pozitiflikle dolu ve hayatım refahla dolu.

Şu anda olan her şey benim nihai iyiliğim için oluyor.

Son derece başarılı olmak için gereken niteliklere sahibim.

Çabalarım evren tarafından destekleniyor; hayallerim gözlerimin önünde gerçeğe dönüşüyor.

(İşletme sahipleri için) İşletmem büyüyor, genişliyor ve gelişiyor.

Yaratıcı enerji içimde dalgalanıyor ve beni yeni ve parlak fikirlere götürüyor.

(Bekar olanlar için) Benim için mükemmel eş beklediğimden daha çabuk hayatıma giriyor.

Cesurum ve kendimi savunuyorum.

Güzellik, çekicilik ve zarafet yayıyorum.

Negatif düşünceyi önlemenin ve pozitif kalmanın 9 yolu

















Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.