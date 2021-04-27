Bilim & Teknoloji Ölümlü kaza sonrası Tesla sürücü koltuğu boş olmadığını söyledi

Ölümlü kaza sonrası Tesla sürücü koltuğu boş olmadığını söyledi

Bilim & Teknoloji

Ölümlü kaza sonrası Tesla sürücü koltuğu boş olmadığını söyledi

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla'nın sürücüsüz seyir özelliği olan Model S marka aracının yaptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, olay sırasında sürücü koltuğunun boş olduğunu açıklamıştı. Konu ile ilgili Tesla'dan yeni bir açıklama geldi.

27 Nisan 2021, Salı 15:43 Son Güncelleme:
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Tesla'nın üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, Teksas'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada Tesla Model S aracın seyri sırasında sürücü koltuğunda birinin oturmuş olabileceği belirtildi.

Tesla'dan yapılan açıklama, kazanın hemen sonrasında yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarla çelişiyor ve bu durumun, kazayı inceleyen ekibin işini zorlaştıracağı belirtiliyor.

Tesla’nın araç mühendisliği departmanı başkan yardımcısı Lars Moravy, şirket temsilcilerinin kazayı yerel kolluk kuvvetleri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) müfettişleriyle birlikte denetlediğini söyledi. Moravy, şirketin direksiyonun 'deforme olduğunu' belirleyebildiğini ve kaza anında sürücü koltuğunda birinin olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Firmanın CEO'su Elon Musk tarafından daha önce yapılan açıklamada, otopilotun devrede olmadığı belirtilmişti.

19 Nisan'da Teksas'ta yaşanan kazada Tesla Model S marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış ve sonrasında alev almıştı. Araç içinde hayatını kaybeden iki kişinin de sürücü koltuğunda olmadığı, birinin ön, birinin arka koltukta olduğu açıklanmıştı.

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