Türkiye Ölümlü kazaya karıştı, 1 saat sonra dönüp teslim oldu!

Ölümlü kazaya karıştı, 1 saat sonra dönüp teslim oldu!

Türkiye

Ölümlü kazaya karıştı, 1 saat sonra dönüp teslim oldu!

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkeğe çarparak hayatını kaybetmesine neden olan minibüsün sürücüsü, olay yerinden kaçtıktan 1 saat sonra plakasının düştüğünü fark edip polise teslim oldu.

11 Aralık 2021, Cumartesi 10:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye, hızlı olduğu belirtilen minibüsün çarpıp, kaza yerinden uzaklaştığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

1 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Kaza yerinde incele yapan polis ekibi, cesedin yakınında 46 ADS 083 plaka buldu. Yapılan sorguda, plakanın ölümlü kazaya karışan minibüse ait olduğu saptandı. Polis, minibüs sürücüsünü yakalamak için gidebileceği güzergahlarda önlem alırken, sürücü kazadan yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu!