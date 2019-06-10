'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak (32), ’Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not bırakıp, kendini astı