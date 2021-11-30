Ölümüne boşanma Oscar adayı

Bu hafta İngiltere’de vizyona giren yapımın tohumları, Chloe Fairweather’ın, Türkiye’de bir başka Film çekimi için bulunduğu sırada, boşanmak istediği için kocası tarafından kurşunlanarak yaralanan Arzu ile tanışmasıyla atılmış. Belgesel film, eşinin ağır fiziksel şiddeti sonucu şu anda konuşma ve yürüme zorlukları çeken, televizyon sunucusu Kübra’nın hikâyesine de yer veriyor.

Filmin diğer anlatıcıları ise Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çalışan iki isim: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından İpek Bozkurt ve temsilcilerinden Ayşen Ece Kavas. Film, Birleşmiş Milletler’in şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirdiği 16 Günlük Aktivizm Kampanyası ile aynı zamanlarda, 26 Kasım’da İngiltere sinemalarında vizyona girdi.