Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş da çok değerli bir halk ozanıydı. Oğlu Neşet'le aralarında sorun olan 'Leyla' meselesi, Neşet Ertaş'ın önemli eserlerinin ortaya çıkış sebebi.

"Analar insandır; biz, insanoğlu"

Bu özlü sözü aslında herkes duymuştur fakat Neşet Ertaş'a ait olduğunu bilmeyenler olabilir. Sözün hikayesi aslında tam da Neşet Ertaş'tan beklenecek şekilde 'halkın içinden'.

Neşet Ertaş, sevdiği kız nedeniyle ailesiyle ters düşer. İkisi de halk ozanı olan baba Muharrem ve oğul Neşet, olanca naiflikleriyle âşık atışırlar. Muharrem Ertaş, oğlunun sevdiği kız olan Leyla'yı tasvip etmez ve Neşet'ine ithafen şunları yazar:

"Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin,

Hakkın vardır evlenmeye evladım,

Mevlam sana yapanları kahretsin,

Aslı bozuk alma dedim evladım.

Dokunsalar nazif tene kir gelir,

Bizden önce ceddimize ar gelir,

Köle olmak şanımıza zor gelir,

Aslı bozuk alma dedim evladım.

küsmedim Neşet'im kahrettim sana,

Baban değil miydim, sormadın bana.

Olan olmuş yavrum ne deyim sana

Sen aklını yitirmişsin evladım."

Neşet Ertaş, babasının, sevdiği kız için "aslı bozuk" demesine ve ar, namus tereddütlerine içerler. Babasına saygıda kusur etmek istemez fakat içindekileri tutamaz. Sonuçta o meşhur cümlenin geçtiği türküyü yakar: "Analar insandır; biz, insanoğlu"

"Ulu arıyorsan analar ulu,

Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu,

Analar insandır biz insanoğlu,

Aslı bozuk deme gel şu insana.

Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden?

Aslı bozuk deme gel şu insana.

Soracak olursan eğer ki benden.

Aslı bozuk deme gel şu insana.

Yazımızı felek yazdı mevlâdan değil,

Senin dediklerin evladan değil,

Her hata suç bende leylâ'dan değil,

Aslı bozuk deme gel şu insana.

Seni, beni kim getirdi cihana?

Her oğulu doğurmuştur bir ana,

Senin fikrin bozuk, dostluk bahane,

Aslı bozuk deme gel şu insana."

Neşet Ertaş babasıyla dargın olduğu yıllarda "İki Büyük Nimetim Var" eserini yazar. Sözleri şöyledir:

"İki büyük nimetim var,

Biri anam biri yarim.

İkisine de hörmetim var,

Biri anam biri yarim.

Ana deyip de geçilmez,

O yar anadan seçilmez,

İkisine de kıymet biçilmez,

Biri anam biri yarim.

Birisi var etti beni,

Birisi yar etti beni,

İkisinin de birdir yari,

Biri anam biri yarim."

"Hata benim, günah benim, suç benim"

Neşet Ertaş'ın babasıyla arasını açan 'Leyla' olayı bunlarla bitmez. Usta sanatçı 10 sene evli kaldığı, iki kız, bir erkek çocuk sahibi olduğu Leyla'yla boşanır. Leyla da şarkılar söylemiş, ünlü olmuş fakat mutlu olamamıştır. Neşet Ertaş yine de eski eşine laf getirmez ve hatayı şu sözlerle kendi üstüne alır:

"Bir günden bir güne sormadım seni

Körümüş gözlerim görmedim seni

Boşa mecnun eylemişim ben beni

Hata benim, günah benim, suç benim."

Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de bu dünyadan göçtüğünde eski eşi Leyla da cenaze törenine katıldı. Hem de Neşet Ertaş, ona "mezarıma gelme" demesine rağmen...

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