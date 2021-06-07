Olympiakos, Feghouli ve Onyekuru transferi için harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Olympiakos, sarı kırmızılıların Cezayirli yıldızı Feghouli'yi renklerine bağlamak istediği belirtildi. Yunan basını, Olympiakos'un, sarı kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sofiane Feghouli'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastığını yazdı.

31 yaşındaki yıldızı çok isteyen Atina ekibi temsilcilerinin, İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Feghouli'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Galatasaray'ın, oyuncunun transferine sıcak baktığı öğrenilirken Yunan ekibine 3 yıllık imza atabileceği belirtildi.

Bu sezon toplamda sarı kırmızılı formayla 25 maça çıkan yıldız orta saha, 2 gol atıp 4 asist katkısında bulundu.

ONYEKURU'YU DA İSTİYORLAR

Olympiakos'un, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'ya da talip olduğu iddia edildi.

Fransız ekibi Monaco ile sözleşmesi devam eden Nijeryalı kanat oyuncusu için kulübüyle temasa geçen Atina temsilcisinin, bu transferi bitirmek için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Yunan ekibinin, Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllık kiralık teklifte bulunacağı belirtildi.

Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Onyekuru, 15 maçta 5 gol atıp 4 de asist yaptı.