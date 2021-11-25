Futbol Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Futbol

Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos'a konuk oluyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CANLI ANLATIM

1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe..

4.dk: TEHLİKE: Hızlı gelişen Olympikos atağında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Masouras'ın sert bir şekilde kale sahasına kestiği topa doğru Camara hamle yaptı. Ama topa dokunamadı.

17.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekti. Sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaptı. Top yan direkten döndü.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İlk yarının son düdüğü çaldı.

İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başladı. Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadele, Exxen'den canlı yayınlanıyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Terim'in Marsilya planı kontra atak