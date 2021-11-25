Olympiakos - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe..

4.dk: TEHLİKE: Hızlı gelişen Olympikos atağında sağ kanattan ceza sahasına sokulan Masouras'ın sert bir şekilde kale sahasına kestiği topa doğru Camara hamle yaptı. Ama topa dokunamadı.

17.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Berisha'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu soluna çekti. Sol ayağıyla yakın köşeye doğru çok sert bir vuruş yaptı. Top yan direkten döndü.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İlk yarının son düdüğü çaldı.

İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başladı. Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadele, Exxen'den canlı yayınlanıyor.