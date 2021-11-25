Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu
Olympiakos Fenerbahçe maçı milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda mücadele eden sarı lacivertli ekip, grupta üçüncü sırada yer alıyor. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu…
25 Kasım 2021, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Yunanistan takımı Olympiakos ile 25 Kasım’da (Bugün) karşı karşıya geliyor. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’un düdük çalacağı maçın muhtemel 11’i belli oldu. Şimdi, sarı lacivertli futbolcular kadar FB taraftarı da maç saatini bekliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve Olympiakos Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…
OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
25 Kasım Perşembe akşamı Karaiskakis Stadı'nda oynanacak Olympiakos Fenerbahçe maçı saat 23.00’te başlayacak.
İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’un yöneteceği Fenerbahçe-Olympiakos maçında Lahoz'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ve Pau Cebrian Devis yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre olacak.
OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sarı lacivertli ekibin 3 puan için sahaya çıkacağı Olympiakos Fenerbahçe maçı, dijital yayın platformu Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.
OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Vaclik, El-Arabi, Masouras, A. Camara, Onyekuru, M. Camara, M'Vila, Reabciuk, Cisse, Papastathopoulos, Lala,
Fenerbahçe: Berke, Berisha, İrfan Can Kahveci, Meyer, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi Samuel, Novak, Kim, Tisserand,
UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
- Eintracht Frankfurt: 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan
- Olympiakos: 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile 6 puan
- Fenerbahçe: 1 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 5 puan
- Royal Antwerp: 1 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 1 puan.