Fenerbahçe Yunanistan takımı Olympiakos ile 25 Kasım’da (Bugün) karşı karşıya geliyor. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’un düdük çalacağı maçın muhtemel 11’i belli oldu. Şimdi, sarı lacivertli futbolcular kadar FB taraftarı da maç saatini bekliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu ve Olympiakos Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar…

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

25 Kasım Perşembe akşamı Karaiskakis Stadı'nda oynanacak Olympiakos Fenerbahçe maçı saat 23.00’te başlayacak.

İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’un yöneteceği Fenerbahçe-Olympiakos maçında Lahoz'un yardımcılıklarını Roberto del Palomar ve Pau Cebrian Devis yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre olacak.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı lacivertli ekibin 3 puan için sahaya çıkacağı Olympiakos Fenerbahçe maçı, dijital yayın platformu Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Vaclik, El-Arabi, Masouras, A. Camara, Onyekuru, M. Camara, M'Vila, Reabciuk, Cisse, Papastathopoulos, Lala,

Fenerbahçe: Berke, Berisha, İrfan Can Kahveci, Meyer, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi Samuel, Novak, Kim, Tisserand,

UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU