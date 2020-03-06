Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. 2017-2019 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe forması giyen Valbuena, geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Yunan ekibine transfer olmuştu.

İlerleyen yaşına rağmen Olympiakos hücum hattının en önemli ismi olan Mathieu Valbuena, bu sezon tam 31 maçta forma giyip 8 gol 21 asiste imza attı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan 30 yaş üstü oyuncular arasında en çok asist yapan oyuncu olan Valbuena'yı 20 asistle Dusan Tadic ve Angel Di Maria takip ediyor.

Olympiakos, rakibi PAOK'a verilen 7 puan silme cezasının ardından bu sezon şampiyonluğunu ilan etmek üzere. Başkent ekibi şu anda 66 puanla son şampiyon PAOK'un 14 puan önünde zirvede yer alıyor.

Valbuena, 2. sezonunu geçirdiği Olympiakos'la ilk şampiyonluğunu yaşayacak.