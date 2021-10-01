Futbol Olympiakos'un sahibinden skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Olympiakos'un sahibinden skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Futbol

Olympiakos'un sahibinden skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup yendikleri maçın ardından skandal açıklamalar yaptı. Küstah sözlere tepki yağdı.

01 Ekim 2021, Cuma 00:37 Son Güncelleme:
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Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, UEFA Avrupa Ligi'nde kazandıkları maçın ardından skandal açıklamalarda bulundu.

İşte Marinakis'in o küstah açıklamaları;

Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum

İSTANBUL AÇIKLAMASI

İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz.

OLYMPIAKOS BÖYLE OLMALI

Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Oyuncularıma, antrenörlerime, teknik direktörüme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Olympiakos hep böyle olmalı ve yıllar boyunca da başarılı olmalı. Bugün sonuna kadar eğleneceğiz ama yarın Panathinaikos maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Hepimiz birlik olalım ve o maçı da kazanalım.

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