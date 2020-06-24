Olympus kamera pazarından çekilme kararı aldı

Olympus, 84 yıldır içinde bulunduğu kamera pazarından çekileceğini duyurdu. Şirket, kamera bölümünü Japan Industrial Partners'a satmaya karar verdi. Görüntüleme bölümü, artık büyük ölçüde endoskoplar gibi tıbbi ekipman sağlamaya odaklanan Olympus'un işinin küçük bir parçası.

Olympus yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalandığına vurgu yaparken, 31 Aralık tarihine kadar kamera sektöründen tamamen çekileceklerini kaydetti.

Olympus, “Diğerlerinin yanı sıra akıllı telefonların evriminin neden olduğu hızlı pazar daralması nedeniyle şiddetli dijital kamera pazarıyla başa çıkmak için önlemler uyguladık. Ancak çabaların yeterli olmadığı sonucuna vardık. JIP, OM-D ve Zuiko gibi Olympus markalarını kullanarak ürünler geliştirmeye devam edecek." dedi.

Şirket, bu satışın ardından endoskop dahil tıbbi ekipman sağlamaya devam edecek ama son kullanıcıyla bir bağı kalmayacak.

Olympus ve JIP, Eylül ayı sonuna kadar kesin bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Anlaşmanın ise bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Alımın finansal şartları kamuya henüz açıklanmadı.