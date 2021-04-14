Futbol Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı ziyaret etti

Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı ziyaret etti

Futbol

Omar Elabdellaoui Galatasaray'ı ziyaret etti

Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, Florya'da teknik heyet ve takım arkadaşlarını ziyaret etti.

14 Nisan 2021, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık 4.5 aydır sahalardan uzak olan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün ABD'den dönerek Florya'da takımımıza bir ziyaret gerçekleştiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin tedavi süreci, sponsor hastanemiz Liv Hospital ile birlikte ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor. Bundan sonraki süreçte ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu planlanıyor. Ümit ediyoruz, bu süreç başarıyla tamamlandıktan sonra öncelikle sağlığına kavuşacak, ardından da futbola dönecek" denildi.


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