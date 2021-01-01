Kaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Oluşan travmadan dolayı mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Dün gece de, bu sabah da bütün tetkiklerini yaptık. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Omar için şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir. Bir planlama yapıyoruz. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız."

"Gözünde oluşan termal kimyasal bir travma. Biz gerekli tüm müdahaleleri yaptık, o bölgeyi temizledik. Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Önümüzdeki süreçte yapılacak tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Görme yetisi var ama ilerleyen dönemde gidişatı nasıl olur şu anda bir şey söylemek zor. Bir ufak leke yüzünden görme değişebilir, ertesi gün o lekeyi temizlerseniz artabilir.

"Yüzeyin restorasyonu işlemlerini adım adım planlıyoruz. Yarın yapılacak kontrolün ardından bir müdahale daha olabilir ama daha gününü kararlaştırmadık."





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