Galatasaray'da mayıs ayına kadar düzenli olarak hastanede tedavi görecek olan Omar Elabdellaoui dün taburcu olmuştu. İlk iş kulüp tesislerine gelen Norveçli oyuncu, takım arkadaşlarına ve hocasına Denizlispor maçı için şans diledi.

Omar'ın bu jesti Fatih Terim'in gözlerini doldurdu. Takım arkadaşlarının da alkışlayarak destek verdiği Omar daha sonra tesislerden ayrılarak evinde istirahate geçti.





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