Futbol Omar Elabdelloui'den büyük fedakarlık: Terim'in gözleri doldu

Omar Elabdelloui'den büyük fedakarlık: Terim'in gözleri doldu

Futbol

Omar Elabdelloui'den büyük fedakarlık: Terim'in gözleri doldu

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza sonucu havai fişekle yaralanan Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Galatasaray tesislerini ziyaret etti. Arkadaşlarına ve hocasına galibiyet için şans dileyen Omar'ın bu hareketi Terim'i duygulandırdı. Fatih Terim gözleri dolu dolu şekilde kameralara yansıdı.

20 Ocak 2021, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da mayıs ayına kadar düzenli olarak hastanede tedavi görecek olan Omar Elabdellaoui dün taburcu olmuştu. İlk iş kulüp tesislerine gelen Norveçli oyuncu, takım arkadaşlarına ve hocasına Denizlispor maçı için şans diledi.

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Omar'ın bu jesti Fatih Terim'in gözlerini doldurdu. Takım arkadaşlarının da alkışlayarak destek verdiği Omar daha sonra tesislerden ayrılarak evinde istirahate geçti.


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