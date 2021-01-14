Siyaset Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı

Siyaset

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs aşısı olacağını açıkladı.

14 Ocak 2021, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti MKYK üyelerinin de corona virüs aşısı olması bekleniyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ankara Şehir Hastanesi önünden son durumu aktaran CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş şu bilgilere yer verdi;

Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gelmesi bekleniyor ve burada koronavirüs aşısı olması bekleniyor. Güvenlik görevlileri geldi ve burada güvenlik önlemlerini aldılar. Onlar dışında AK Parti kurmaylarının da burada olduğunu söyleyelim.

Az önce kontrol ettim. Yaklaşık bugün 250 bin aşı uygulandı. Türkiye'de aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam edecek.

İlgili Haberler
Bakan Fahrettin Koca, kaç kişiye aşı yapıldığını açıkladıİlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kayıt dışı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Cumhurbaşkanı Avrupa’ya gidebilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Suçu AB’ye atmadan önce...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Devlet Bahçeli'den HDP ve Cumhur İttifakı açıklaması