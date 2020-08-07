Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunarak "Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız" dedi.
07 Ağustos 2020, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz'' dedi.
Çelik, ''Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz'' ifadelerini kullandı
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