Siyaset Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Siyaset

Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunarak "Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız" dedi.

07 Ağustos 2020, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News



Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Abone Olgoogle-news

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz'' dedi.

Çelik, ''Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz'' ifadelerini kullandı

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Demokrasi aklına bile gelmiyor... Ama tam bağımsızlıkçı!!!
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ortadoğu’dan alınacak dersler
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Abdurrahman Dilipak için 81 ilden suç duyurusu