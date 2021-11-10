Ömer Çelik, kardeşi vefat eden Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.
10 Kasım 2021, Çarşamba 21:33 Son Güncelleme:
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Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Yavaş'a ve tüm ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
AA
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