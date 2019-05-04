Ömer Çelik: Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Suriye'deki terör saldırıları sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları bu ülkenin en büyük emanetidir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"PKK ve kollarının ülkemize dönük terör saldırıları nereden gelirse gelsin en güçlü karşılığı görecektir. Terör konusunda çifte standart içinde olanlar, terör örgütlerine yardım edenler geçmişteki olaylardan ders çıkarmalıdır. Bir terör örgütüne karşı diğerine destek verenler, ahlaki ve siyasi olarak terörle mücadele meşruiyetine sahip değillerdir."