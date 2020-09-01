AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez." dedi. Çelik, "Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar, hem de tarihi kazanımlarımızı, milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün gün dönümlerini maalesef bir travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili, "İçişleri Bakanlığı'nın bunu yasakladığı şeklinde bir yalan uyduruldu. Böyle bir şey hiçbir yerde söz konusu değil." dedi.

Çelik, "Milletin tarihi, pastanın dilimleri gibi bölünecek, isteyenin istediği dilimi alabileceği bir yapı değildir, buna bir bütün olarak bakmak lazım. Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz, bir kısmını var edip diğer kısmını yok edemezsiniz." diye konuştu.

"Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan bugün için Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir, boyunu aşan işlere kalkışıyor." dedi.

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara yönelik Çelik, "Çalışmaları kıta sahanlığımız içerisinde deniz yetki alanlarımızda yürütüyoruz, Yunanistan'ı ilgilendiren hiçbir konu yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan konusunda, "Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur." diye konuştu.

"Biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz." diye konuştu.

Çelik, "Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz." dedi.

Çelik, Doğu Akdeniz konusunda şunları söyledi:

"Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır."

Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik, "Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?" ifadelerini kullandı.

AA







