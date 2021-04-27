Siyaset Ömer Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine tepki

Ömer Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine tepki

Siyaset

Ömer Çelik'ten ABD Başkanı Biden'ın skandal sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD Başkanı Biden'ın skandal sözleri için, ''Hukuki açıdan tamamen yanlış bir söylemdir.'' dedi.

27 Nisan 2021, Salı 18:21 Son Güncelleme:
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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır annelerimizin eylemi sürüyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kaçırılan 83 çocuğun yaşı 18'in altında. Terör örgütünün acımasızlığını ortaya koyan bir tablodur bu.

BIDEN'IN SOYKIRIM İFADESİ

1915 olayları konusunda ABD'de sürdürülen geleneksel politika ilk defa bir Amerikan başkanı tarafından terk edilmiş oldu. Asla kabul etmeyiz ve şiddetli bir biçimde kınadığımızı ifade ediyoruz. Hukuki temeli olmayan, tarihi dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. İlk defa bir ABD Başkanı'nın böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz.

Maalesef son derece dar bir bakış açısı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 1915 olaylarında soykırım olarak adlandırılabilecek bir içeriğin olmadığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Hukuki açıdan tamamen yanlış bir söylemdir. Tarihi açıdan, siyasi açıdan ve hukuki açıdan Sayın Biden'ın söylemi yanlış bir söylemdir.

Osmanlı Devleti bir isyanla karşı karşıya kalmıştır. Yer değiştirme şeklinde Ermeni çetecilerine karşı bir tedbir konulmuştur.

HDP'YE TEPKİ

HDP çok vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlayan bir açıklama yapmıştır. Bunu söyleyenlerin PKK katliamı ile yüzleşmesi gerekir. Milletimize iftira edenlere karşı esas duruşa geçeceksiniz. Buna karşı susanların bu suskunlukları ile yüzleşmesi gerekir.

Kardeş Azerbaycan Başkanı Aliyev ve 48 partiye en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu meselede de bizim yanımızda oldular.

KIBRIS ZİRVESİ

Rum, Yunan tarafı çözüme katkı sağlamadı. Akıncı, görev süresinde yaptığı çirkin açıklamalara bir yenisini ekledi. Emekli olduktan sonra daha aklı başında bir yaklaşım göstermesi gerekirdi. Türkiye, KKTC'nin her zaman yanındadır. Haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyecektir.

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