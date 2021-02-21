Siyaset Ömer Çelik'ten Adana'da mezarlığa yapılan saldırıya tepki

Ömer Çelik'ten Adana'da mezarlığa yapılan saldırıya tepki

Siyaset

Ömer Çelik'ten Adana'da mezarlığa yapılan saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da, aralarında şehit kabirlerinin de yer aldığı 79 mezarı tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

21 Şubat 2021, Pazar 18:49 Son Güncelleme:
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler."

AA

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