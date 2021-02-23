Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin demokrasi mücadelesi esnafın yakasına yapışanların, esnafından yakasından düşürülme hikayesidir bir bakıma. Öğretmenleri, esnafı hedef gösteren 'İki elim yakanızda' gibi ifadelerin bu kadar kolaylıkla kullanılabilmesi şaşırtıcı.

Esnafımız Türkiye'deki demokrasinin, orta sınıfın bel kemiğidir. Demokrasinin ana taşıyıcılarından bir tanesidir esnafımız.

Kuşkusuz her meselesiyle yakından ilgileniyoruz. Pandemi döneminde de bütün şikayetleri ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. AK Parti'yle esnafımız arasında kuşkusuz yakın bir bağ vardır.

Biz dünyaya karşı hep şununla övündük: Ölümden kaçanları ülkemizde misafir ettik. Geçmişte, ölümden kaçan insanları ülkemize misafir ettiğimiz gibi, burasının tüm mazlumların sığınağı olarak adlandırılmasını gururla söylüyoruz.

Tarihten devraldığımız en büyük gurur abidelerinden bir tanesidir. Suriye'den, Irak'tan ölümden kaçan insanlar ülkemize sığındı ve bu büyük millet bir kez daha mazlumların sığınağı olduğunu göstererek ölümden kaçanlara sahip çıktı. Biz Avrupa'da bu politikamızı anlatırken şunu açık olarak söylerdik: Türkiye'de ırkçılık yapan, bu durumu istismar eden bir muhalefet partisi yoktur. Zaman zaman bazı isimler çıkıp 'Suriyelileri niye alıyorsunuz?' dedi.

Halbuki yaptığımız ölümden kaçan insanlara sığınak olduğumuzu göstermekti. Sonuçta bu insanları ölümden kurtardık. Gelecek nesillere de bu geleneği devam ettirdiğimizi gösteriyoruz. Bazı kişiler hariç, ırkçı bir şekilde bu politika hiçbir zaman hedef alınmadı.

Maalesef sayın Kılıçdaroğlu, bugün bu insanları hedef gösteren bir yaklaşım içerisine giriyor. Bu sözleri biz genelde Avrupa'nın sağından duyuyoruz. Katılmadığımız yönleri olsa da CHP'nin sosyal demokrat olma arayışlarını iyi arayışlar olarak düşünüyorduk.

Bu insanlara harcananlar, bu insanları ölümden kurtarmak ve geçmişte olduğu gibi insan haysiyetine uygun olmayan yaşam koşullarından kurtarmak için yapılmıştır. Ne yapılsaydı? Yunan adalarında göçmenler nasıl gayrinizami koşullara terk ediliyorlar. Bizim tarihimizde, bugünkü politikamızda böyle bir utanç yok. Milletimizin tarihine, değerlerimize, siyasi tutumuza yakışır şekilde ölümden kaçan bu insanlar burada muhafaza edilmişlerdir. Bütün dünyanın vicdanını tek başına Türkiye yüklenmiştir.

Maalesef aile değerleri üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorlar. Sayın Albayrak'tan bahsederken sürekli aile ilişkilerinİ hedef alan bir yaklaşım içerisine girmeniz ahlaki değil. Siyasi pozisyonları gereği muhalefet tabii ki eleştirecek. Ama siz bunu aile ilişkileri üzerinden sürdürmeye devam ettiğiniz zaman gayriahlaki bir iş yapıyorsunuz. 'CHP'deki taciz iddialarını ne yaptınız' diye sorsak hemen çıkıyorlar aile değerlerine saldıran bir tutum takınıyorlar.

Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Allahtan, bir tek bunlar yapıyor. Herkesin birbirinin aile değerleriyle uğraştığı bir siyasi ortamın ne kadar ahlak dışı olacağını herkes görsün. Biz diyorduk ki 'aile değerlerini hedef almayın'. Ama gördüğüm kadarıyla bunda ısrar edecekler. O zaman aile değerlerine karşı saldırgan tutum, iftira siyaseti kendileriyle anılan bir mesele haline gelir. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara uygun şekilde yapılmış.