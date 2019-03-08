Çelik, 5 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'nin merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu ve mevlit programına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Küpeli'nin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Siyasi hayatı olsun, iş hayatı olsun her zaman beyefendi kimliğini korurdu, husumeti sevmez, birlik ve beraberlik isterdi. Herkese gönlünü açan, yükünü almak için koluna giren, mütevazı kişiliği ile akıllarda kalan samimi bir dosttu. 'Yemek yiyelim' demiştik, çalışmalarımızdan kısmet olmadı. Rabbim, onu en güzel şekilde cennetinde ağırlasın. Ömer Küpeli kardeşime Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

OFİS AÇILIŞINA KATILDI

Ömer Çelik, daha sonra partisinin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların siyaseti, devlet alanını ve sokakları güzelleştirdiğini söyledi.

Karşılarındaki ittifakın yalandan vizyonsuzluğa kadar her şeyi tam bir karmaşa haline getirdiğini belirten Çelik, "Hiçbir projeleri ve yaklaşımları yok. Tek istedikleri şey Cumhurbaşkanımızın siyasi gücünün, Cumhur İttifakı'nın siyasi gücünün zayıflaması. Onlar, sizlerin gücünü hesaba katmıyorlar. Sizlerin 31 Mart günü Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na ne büyük bir destek vereceğinizi hesap edemiyorlar." diye konuştu.

''EN BÜYÜK İFTİRALARDAN BİRİDİR''

Çelik, partililerden, karşılarındaki ittifakın kirli ilişkilerini vatandaşlara anlatmalarını istedi.

"Karşımızdaki ittifakın mimarlarından biri, utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği gibi ahlak dışı bir iftirada bulundu." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, devletin ve milletin birliğinin sembolüdür, ordularımızın başkomutanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğinin sembolüdür. Bütün vatandaşların yani cumhurun Cumhurbaşkanıdır. Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza bütün siyasi hayatı boyunca atılmış en büyük iftiralardan biridir bu. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesi olduğunu, bunun faaliyeti olduğunu görüyoruz."

Çelik, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin kazanımlarını ileriye taşıyacağını belirterek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde verilecek oyların sadece belediye başkanlarını seçtirmeyeceğini, aynı zamanda karşılarındaki kirli ittifakı da yerle bir edeceğini sözlerine ekledi.

AA









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