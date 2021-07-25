İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları:

Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz.

Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir.

Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan’ı cesaretlendirenler de sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın.

Bu saldırıları teşvik edenler, Ermenistan’a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan’ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz politikalarla kendisini daha zor durumlara sokacaktır.

Cumhurbaşkanımız bölge ülkeleriyle kurulacak mekanizmanın önemine dikkat çekti. Ermenistan’ın saldırganlıktan vazgeçmesi halinde bu mekanizmaya dahil olması gerektiğini söyledi. Ermenistan bu tarihi fırsatı heba etmemelidir.