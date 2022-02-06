Siyaset Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'ya tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz

Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'ya tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz

Siyaset

Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'ya tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Çelik, 'Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz.' dedi.

06 Şubat 2022, Pazar 22:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de HDP'li Kaya'nın açıklamasına sert tepki gösterdi

Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;

* Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz.

* Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu.

* En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

HDP milletvekili Hüda Kaya, saatler sonra paylaşımını sildi. Paylaşımını silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." notunu düştü.

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