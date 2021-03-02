Ömer Çelik'ten 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada "“İnsan Hakları Eylem Planı” hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
02 Mart 2021, Salı 18:27 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, planın, 18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/omerrcelik/status/1366767016498126848
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