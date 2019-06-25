Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sonuç olarak İstanbul halkı böyle bir karar vermiştir. Karar başımızın üzerindedir. Her seçimden sonra hem süreç hem sonuca gösterdiğimiz saygıyı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük gücü milli iradenin yönlendiriciliğiyledir.

Arzumuz arkadaşlarımızın, dostlarımızın, teşkilatlarımızın hiçbir oyunun heba olmamasıydı. Son seçimlerde milli irade berrak bir biçimde tecelli etmiştir.

Netice itibari ile 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarıya imza atmış olduk. Bu çerçevede çıkardığımız sonuçlar olduğunu gibi yenilenen seçim için de çıkarımlarımızı yapacağız.

CANLI YAYIN





İstanbul'un ilçelerinde ve büyükşehir belediye meclisinde büyük bir başarıya imza attık.

Bunun için demokrasimizin bu katılım oranlarına verdikleri destek için bu seçimlerde oy kullanan bu fedakarlığı gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerince Binali Yıldırım büyük bir gayret gösterdiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz.

Cumhur İttifakı ruhunu destekleyen MHP Lideri Bahçeli ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Çok yıpratılmaya çalışılan YSK, seçim sürecini başarıyla yürütmüştür.

İstanbul'da yapılan her iyi işin arkasında İstanbul sevdalısı genel başkanımız olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu aziz millet demokrasiyi büyük bedellerle elde etti. Her geçen gün bunu başarıyla muhafaza etmektedir. Yakın dönemde seçimlerin sıklığı konusunda vatandaşların yorgunluğu gibi konular gündeme geldi. Ama demokrasi bedel isteyen bir kazanım.

Türkiye'nin demokrasisi büyük bir ilham kaynağıdır.

Biz bir siyasi parti olarak Türkiye'de girdiğimiz her seçimi kendimiz kazanmak isteriz. Büyük zaferler elde ettik. Kimin kazandığı konusundan daha önemli konu, Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların tamamen geride bırakılmasıdır.

Milli iradeyle kavga edilmez milli iradeye itaat edilir.

Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Her seçim döneminde kutuplaşmalar olacak deniyor. Bunlar yapay ve zorlama tavırlardır. Vatandaşlarımız kardeşçe seçime gitmişlerdir.

Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir. Siyasi kutulaşma denince mesele yanlış yere çekiliyor. Taraflar olur. Asıl diktatörlüklerde kutuplar olmaz, her taraf dümdüz olur.

Biz bir siyasi parti olarak Türkiye'de girdiğimiz her seçimi kendimiz kazanmak isteriz. Büyük zaferler elde ettik. Kimin kazandığı konusundan daha önemli konu, Türkiye'de demokrasinin kazanmasıdır. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıların tamamen geride bırakılmasıdır.

Milli iradeyle kavga edilmez milli iradeye itaat edilir.

Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Her seçim döneminde kutulaşmalar olacak deniyor. Bunlar yapay ve zorlama tavırlardır. Vatandaşlarımız kardeşçe seçime gitmişlerdir.

Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak bir demokrasidir. Siyasi kutulaşma denince mesele yanlış yere çekiliyor. Taraflar olur. Asıl diktatörlüklerde kutuplar olmaz, her taraf dümdüz olur.

Askerlik düzenlemesi büyük bir reform ve devrimdir. Adalet reformu için çalışmalar sürmektedir.

İdlib'deki durumun rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyorlar.

Kaşıkçı raporu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu açıklamanın tescili anlamına geliyor. Objektif bir rapor.