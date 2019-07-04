Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı hakkında da konuşan Çelik “Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur. BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir. Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili” dedi.



