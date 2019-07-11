Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Geçen hafta şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin hepsine. Her şehit ile birlikte canımız yanıyor.

Ülkemiz topraklarına terör örgütleri tarafından yapılan saldırılara başarılı harekatlar düzenleniyor.

Terör etrafımızdaki coğrafyada karmaşık bir konuma sahip.

Bugünlerde son derece insanlık için acı olan Srebrenitsa'nın yıl dönümündeyiz. Hollanda'ya sığınmışlardı. Ancak onları bu katillere teslim ettiler.

Yıllar evvel böyle bir anmaya katılmıştım. Maalesef bu acı bitmiyor. Her sene annelerin oradaki nöbeti devam ediyor. Şehitler olarak Bosna'da defnedilmiş durumdalar. Milletimizin kalbinde yaşıyorlar. Büyük bir insanlık dramıdır.

Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. Umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor.

15 Temmuz'un yıl dönümüne geliyoruz. Hepimizin yaşadığı ve bildiği gibi ülkemize kast eden, asker üniforması giymiş teröristler o gün ülkenin meşru Cumhurbaşkanı'nı Başbakanı'nı öldürmek için harekete geçti.

Tüm dünyaya demokrasimizin nasıl hak edilmiş ve bedel ödenmiş bir demokrasi olduğunu gösterdik. Aziz şehitlerimizi anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaklaşık yarım gün içinde darbe girişimi bertaraf edildi. Fetullahçı terör örgütünün devletin tüm organlarından temizlenmesi için mücadele devam ediyor.

Çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Bir kurumsal kimlik yol haritası oluşturuldu. Dünyaya bunu anlatabilmek için farklı dillerde videolar hazırlandı. 8-15 Temmuz haftası birçok etkinlikle gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanımız 13.00'te Millet Camii'dende bulunacak. 16.00'da Ankara Emniyet Binası'nın açılışı vardır. Burada şehitlerimizi anacağız. Akşam büyük bir program var. Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir anma olacak.

MKYK toplantımızda iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınıyor. Ekonomik gelişmeler ile ilgili bir sunum yapılıyor. MKYK açılışta Cumhurbaşkanımız hitap etti.

Bu çerçevede toplantının sonuna doğru yaklaşıyoruz.

Terörle mücadelemizden bahsetmiştim.

Yoğun bir harekat sergileniyor. Önemli bir aşama teşkil edecek bir harekat. Askerlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bu sızma, ülkemize dönük çeşitli girişimler bertaraf edilmektedir. Irak'tan bunu eleştiren sesler geliyor.

27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütüne karşı Hakurk bölgesinde yoğun bir harekat sürüyor.

Geçen hafta S-400 savunma sistemi ile ilgili tartışmalar devam etti. Bu Türkiye'nin savunması ile ilgili bir ihtiyaçtır. Doğu Akdeniz'de kimin varlığı var diye bakınca neredeyse tüm dünyanın Akdeniz'e yığıldığını görüyorsunuz. Buna bakınca Türkiye'nin hava savunma ihtiyacının ne kadar acil olduğunu görülüyor.

Müttefikimiz ile olumlu noktada buluşmak isteriz. Bizi en çok şaşırtan şey şu: CHP sözcülerinin yaptığı açıklamalar. Bu milli duruşu bu partilerden göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar.

Türkiye'nin milli muhalefet konusunda cari açığı vardır ve kapanmamaktadır. Özellikle dış politika konularında daha da büyümektedir. Dışarıdaki tezleri dillendirme konusundaki gösterdikleri iştahı, birlik ve beraberlik gösterme konusunda gösterselerdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Bosna Hersek'i ziyaret etti. Türkiye aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Oranın barışı bizi doğrudan ilgilenmektedir. Bu zirve kıymetli bir platformdur. Geçmiş dönemde başkanlığını yaptık, gelecekte yeniden yapacağız.

Mülteci anlaşmasında pek çok yeni adımın atılması vardı. AB maalesef hiçbir sözünü tutmamıştır. Polonya'da 6 Balkan ülkesi ile bir zirve gerçekleşti. Burada Türkiye'nin Rusya ve Çin ile birlikte Balkanlar'ın rakibi olduğunu söyleniyor. Türkiye'yi kafasında Rusya ve Çin ile birlikte bir yerde eşitlemesi, Türkiye'nin gücü ve etkisi konusunda bir idraka vardığını, ama bunun Avrupa'ya pozitif bir katkısı olacağını atladığını gösteriyor. Türkiye'nin burada yaptığı her faaliyet hem Balkanlar'a hem Avrupa'nın barışına bir katkıdır.

Rum tarafını hukuksuz şekilde AB'ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eyleme karşı hakkımızı korumak için faaliyet yürütüyoruz.