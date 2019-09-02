Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

02 Eylül 2019, Pazartesi 18:26 Son Güncelleme:
A A
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı başlıklar:

BEŞTEPE'DEKİ YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI

Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım.

Esas olan yargının ve bağımsızlığının dile getirilmesidir.

LÜBNAN'A TEPKİ

Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz.

Mesnetsiz, açıklamalar mantıksız.

Osmanlı'da bölge barış içindeydi.

İlişkilerimizi zehirleyen açıklamalar.

Tarihi gerçekleri çarpıtmayan yaklaşım sergilenmeli.

Ayrıntılar geliyor...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...