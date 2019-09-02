Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı başlıklar:
BEŞTEPE'DEKİ YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI
Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım.
Esas olan yargının ve bağımsızlığının dile getirilmesidir.
LÜBNAN'A TEPKİ
Lübnan'ın Osmanlı için devlet terörü sözlerini kınıyoruz.
Mesnetsiz, açıklamalar mantıksız.
Osmanlı'da bölge barış içindeydi.
İlişkilerimizi zehirleyen açıklamalar.
Tarihi gerçekleri çarpıtmayan yaklaşım sergilenmeli.
Ayrıntılar geliyor...